“Salva la tua lingua locale” la cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato ai dialetti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Se da una parte linguisti e accademici tengono alto il dibattito sull’inclusività dell’italiano scritto e parlato (vedi alla voce ‘schwa’), dall’altra il tema del momento è certamente la conservazione e lo studio dei dialetti e delle lingue locali. Non è caso che Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e ALI Lazio (Autonomie Locali Italiane) con il Centro Internazionale ‘Eugenio Montale’ e E.I.P. ‘Scuola Strumento di Pace’ da ben nove edizioni curino il premio letterario nazionale ‘Salva la tua lingua locale’. Un concorso articolato in diverse sezioni, tutte a tema libero, che dà vita ogni anno ad una preziosa antologia che raccoglie gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie. Ci sono il ‘Premio Tullio De Mauro’, la ‘Poesia edita’, la ‘Prosa edita’, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Se da una parte linguisti e accademici tengono alto il dibattito sull’inclusività dell’italiano scritto e parlato (vedi alla voce ‘schwa’), dall’altra il tema del momento è certamente la conservazione e lo studio deie delle lingue locali. Non è caso che Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e ALI Lazio (Autonomie Locali Italiane) con il Centro Internazionale ‘Eugenio Montale’ e E.I.P. ‘Scuola Strumento di Pace’ da ben nove edizioni curino il premionazionale ‘la tua’. Unarticolato in diverse sezioni, tutte a tema libero, che dà vita ogni anno ad una preziosa antologia che raccoglie gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie. Ci sono il ‘Premio Tullio De Mauro’, la ‘Poesia edita’, la ‘Prosa edita’, ...

Advertising

AGR_web : 'Salva la tua lingua locale', in Campidoglio la premiazione del concorso letterario dedicato ai dialetti Se da una… - GiornaleLORA : ‘Salva la tua lingua locale’ a Roma in Campidoglio la cerimonia di premiazione del concorso letterario Unpli-Ali La… - Italpress : Premio “Salva la tua lingua locale”, spaccati di vita per opere vincitrici - fraval1962 : @ombre_rosse2000 Amico mio, visto che bel trattamento. I ha riservato la tua amata Europa!!! Prima si esce e prima… - icittadini : Salva la tua lingua locale’ a Roma in Campidoglio la cerimonia di premiazione del concorso letterario Unpli-Ali Laz… -