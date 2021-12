Il monito del capo dell' ESA | Il mondo dovrebbe rispondere alla rapida espansione spaziale di Elon Musk

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il'ESA si riferisce ai satelliti di Starlink, che anche in Europa stanno trovando la strada spianata per le autorizzazioni ad occupare spettri di frequenze e piani orbitali. Servono regole che creino un mercato competitivo più equo e che non diano lo strapotere a SpaceX...

Advertising

Digital_Day : Musk sta “colonizzando” lo spazio con troppa facilità? L’ESA solleva il dubbio - DeLaPucci : RT @Giulia_B: Vogliono farlo morire in carcere perché sia da monito a tutti gli altri. Il nostro Parlamento ha votato a favore del conferim… - marrkino : monito del giorno.. - nuova_venezia : Utilizzando la logica e le conoscenze acquisite possiamo pensare che il virus resterà con noi, continuando a mutare… - CorriereAlpi : Utilizzando la logica e le conoscenze acquisite possiamo pensare che il virus resterà con noi, continuando a mutare… -

Ultime Notizie dalla rete : monito del

DDay.it - Digital Day

Attenzione ai 'tanti fuochi d'artificio, che brillano per un attimo, ma lasciano solo fumo nell'aria'. E' ildi Papa Francesco ai giovani nell'ultimo appuntamentosuo viaggio apostolico tra Cipro e Grecia. Parlando da Atene, Bergoglio ricorre all'immagine mitologica delle sirene. 'Come Ulisse nel ...Coraggio, riscatto, libertà, legalità: ildi Michele Albanese, giornalista calabrese da più di sette anni, squarcia il silenzio che ...promossa dall'Amministrazione Comunale su input...Dopo la scomparsa della docente i familiari, gli amici e gli stessi giovani che l'hanno avuta come insegnante hanno pensato di devolvere delle offerte ad Aido, che ha ricompensato il loro affetto.La variante Omicron è stata rintracciata anche in Sardegna. La conferma è arrivata dall’Azienda ospedaliera di Sassari e riguarda il sequenziamento del tampone di un passeggero arrivato nei giorni sco ...