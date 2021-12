Il futuro delle armi da fuoco al cinema non sembra essere a rischio (per ora) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’incidente accaduto sul set del film “Rust”, in cui l’attore Alec Baldwin, a causa di un mancato controllo, ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (anche se le cose potrebbero essere andate in modo diverso), ferendo il regista Joel Souza il problema delle armi da fuoco vere nei film è tornato al centro della discussione. Chi è contrario sottolinea che, ormai, le tecniche di editing in post-produzione sono in grado di simulare proiettili, spari, traiettorie, compreso il lampo che scaturisce dalla canna della pistola a ogni sparo. Usare armi vere per girare un film è un rischio inutile, sostengono. C’è una petizione online, appoggiata da attori come Lena Dunham e Sarah Paulson. La stessa cosa sostiene, in un tweet, anche il regista Craig Zobel. Altri ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’incidente accaduto sul set del film “Rust”, in cui l’attore Alec Baldwin, a causa di un mancato controllo, ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (anche se le cose potrebberoandate in modo diverso), ferendo il regista Joel Souza il problemadavere nei film è tornato al centro della discussione. Chi è contrario sottolinea che, ormai, le tecniche di editing in post-produzione sono in grado di simulare proiettili, spari, traiettorie, compreso il lampo che scaturisce dalla canna della pistola a ogni sparo. Usarevere per girare un film è uninutile, sostengono. C’è una petizione online, appoggiata da attori come Lena Dunham e Sarah Paulson. La stessa cosa sostiene, in un tweet, anche il regista Craig Zobel. Altri ...

