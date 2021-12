Green pass, il Prefetto: Piano modulare per i controlli a Napoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Piano per il controllo dei Green pass “e’ modulare. L’attenzione in questi giorni la stiamo dando al trasporto pubblico locale ma non dimentichiamo Napoli che e’ una grossa attrattiva per bar e quei ristoranti. Avremo il ponte dell’Immacolata e in giorni, ed il fine settimana in particolare, avremo dei riscontri per ristoranti e altro”. Lo dice all’ANSA il Prefetto di Napoli sul Piano di azione per la verifica del possesso del Green pass, cosi’ come disposto dal decreto in vigore oggi. “Abbiamo concentrato prevalentemente le forze classiche di polizia sul trasporto – aggiunge – e poi ci sono Guardia di Finanza e Polizia municipale che continueranno i controlli nelle zone piu’ classi della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilper il controllo dei“e’. L’attenzione in questi giorni la stiamo dando al trasporto pubblico locale ma non dimentichiamoche e’ una grossa attrattiva per bar e quei ristoranti. Avremo il ponte dell’Immacolata e in giorni, ed il fine settimana in particolare, avremo dei riscontri per ristoranti e altro”. Lo dice all’ANSA ildisuldi azione per la verifica del possesso del, cosi’ come disposto dal decreto in vigore oggi. “Abbiamo concentrato prevalentemente le forze classiche di polizia sul trasporto – aggiunge – e poi ci sono Guardia di Finanza e Polizia municipale che continueranno inelle zone piu’ classi della ...

