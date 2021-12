Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago stende Renon, Cortina piega Gherdeina, Fassa cade a Vienna (Di sabato 4 dicembre 2021) Sabato sera di grande importanza per quanto riguarda la Alps Hockey League 2021-2022. Sul ghiaccio ben dodici squadre, cinque delle quali italiane. Arriva il rotondo successo di Asiago contro Renon, quindi Cortina vince il derby contro Gherdeina all’overtime, mentre Fassa cade a Vienna. I MATCH DELLA SERATA HC Gherdeina valgardena.it-S.G. Cortina Hafro 2-3 dopo overtime: vantaggio di De Zanna dopo 8:56 per Cortina, quindi pareggio dei padroni di casa contro Moroder al 10:50. Di nuovo avanti Cortina con Barnabò al 42:57, nuovo pareggio di Oberrauch per Gherdeina a soli 30 secondi dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Sabato sera di grande importanza per quanto riguarda la. Sulben dodici squadre, cinque delle quali italiane. Arriva il rotondo successo dicontro, quindivince il derby controall’overtime, mentre. I MATCH DELLA SERATA HCvalgardena.it-S.G.Hafro 2-3 dopo overtime: vantaggio di De Zanna dopo 8:56 per, quindi pareggio dei padroni di casa contro Moroder al 10:50. Di nuovo avanticon Barnabò al 42:57, nuovo pareggio di Oberrauch pera soli 30 secondi dalla ...

