Covid, Lazio zona gialla? D’Amato: “Non prevedo cambi di colore” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il Lazio ha un valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale, e l’obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Ad oggi – prosegue – abbiamo oltre 1.236.000 prenotazioni delle dosi di richiamo. La fascia più numerosa sono gli over 80 con oltre 100 mila prenotazioni, seguono la fascia 56/57 e 58/59 anni con 65 mila prenotazioni, chiude la fascia 20/21 anni con oltre 11 mila prenotazioni, i diciottenni superano i ventenni: la fascia 18/19 è infatti a 12.210 prenotazioni”. “Ieri nel Lazio sono stati somministrati 55.519 vaccini, di cui oltre 51 mila dosi di richiamo, ben oltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Ilha un valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale, e l’obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non averedi fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio. “Ad oggi – prosegue – abbiamo oltre 1.236.000 prenotazioni delle dosi di richiamo. La fascia più numerosa sono gli over 80 con oltre 100 mila prenotazioni, seguono la fascia 56/57 e 58/59 anni con 65 mila prenotazioni, chiude la fascia 20/21 anni con oltre 11 mila prenotazioni, i diciottenni superano i ventenni: la fascia 18/19 è infatti a 12.210 prenotazioni”. “Ieri nelsono stati somministrati 55.519 vaccini, di cui oltre 51 mila dosi di richiamo, ben oltre ...

fisco24_info : Covid, Lazio zona gialla? D'Amato: 'Non prevedo cambi di colore': L’assessore alla Sanità della Regione: 'Obiettivo… - italiaserait : Covid, Lazio zona gialla? D’Amato: “Non prevedo cambi di colore” - ilfoglio_it : L'indice di trasmissibilità scende leggermente a 1.20, mentre si registrano 155 casi ogni 100 mila abitanti. Lombar… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Dalla mezzanotte di questa sera sarà possibile effettuare la prenotazione per gli over 18 sul portale regionale (https:… - TecnicaScuola : Covid scuola, nel Lazio più di duemila classi in Dad, tre per ogni istituto -- -