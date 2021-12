Quirinale | Iv-Coraggio Italia verso federazione Calenda non ci sta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70 grandi elettori per il Colle. Un pacchetto di voti non irrilevante in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.Viva eci stanno lavorando. Si parla di unaa livello parlamentare. Il confronto è in corso, soprattutto al Senato. I contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e ci sarebbero stati tra Matteo Renzi e il capogruppo di Iv a palazzo Madama, Davide Faraone, da una parte e alcuni big didall’altra, ovvero il governatore ligure, Giovanni Toti e i senatori Paolo Romani e Gaetano Quagliariello. “Ci stiamo lavorando seriamente”, dice Ettore Rosato, presidente diViva, all’Adnkronos. Contatti che sono stati allargati anche ad ...

Advertising

MauroTurri1 : Il 'cantiere' riformista Renzi e Toti, prove di ‘grande centro’ in vista del Quirinale: Italia Viva e Coraggio Ital… - fabius10scudi : RT @bisagnino: Renzi nel centrodestra? Intanto fa la federazione con Toti. Ecco perché Berlusconi esulta - bisagnino : Renzi nel centrodestra? Intanto fa la federazione con Toti. Ecco perché Berlusconi esulta - Mauro73432329 : - andreastoolbox : Quirinale: grandi manovre al centro, verso federazione Italia Viva-Coraggio Italia. No da Azione - Rai News… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Coraggio

...legge di bilancio alla partita del. Attualmente il partito di Matteo Renzi può contare su 27 deputati alla Camera e 15 al Senato , più Riccardo Nencini del Psi, mentre i gruppi di...... Davide Faraone, da una parte e alcuni big diItalia dall'altra, ovvero il governatore ...la correttezza per aver condiviso il progetto ovvero un'operazione con un primo step sul, per ...Renzi nel centrodestra? Potrebbe essere arrivato il momento dell'ufficialità. Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70 ...03 dicembre 2021Una cinquantina alla Camera e 25 al Senato ovvero oltre 70 grandi elettori per il Colle. Un pacchetto di voti non irrilevante in vista dell'elezione del presidente ...