La vecchia Europa, tra lo stradire e il non fare… (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo averne fatte di cotte, di crude e al sangue con colonialismo, schiavismo, razzismo e suprematismo, la sempre più vecchia e meno bianca e cristiana Europa, ora si cosparge il capo di cenere con una sorta di decalogo di parole corrette. Le parole son pietre infatti, non a caso alcune di quelle davvero brutte, come «negro», «mongoloide», «spazzino», «ricchione», «handicappato» e «juventino», sono da tempo state sostituite da «afro-discendente», «persona affetta da sindrome di Down», «operatore ecologico», «uomo gay»e «diversamente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo averne fatte di cotte, di crude e al sangue con colonialismo, schiavismo, razzismo e suprematismo, la sempre piùe meno bianca e cristiana, ora si cosparge il capo di cenere con una sorta di decalogo di parole corrette. Le parole son pietre infatti, non a caso alcune di quelle davvero brutte, come «negro», «mongoloide», «spazzino», «ricchione», «handicappato» e «juventino», sono da tempo state sostituite da «afro-discendente», «persona affetta da sindrome di Down», «operatore ecologico», «uomo gay»e «diversamente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GodeyAtokal : @ImolaOggi Insomma questi fasulli madri e padri ( pardon. Genitore 1-2-3....ecc.).d.europa..,anziche governare fan… - LucaSanarica : @MonicaLottoV @a_meluzzi Signora ci pensi, siamo dominati dall economia americana, Facebook, Apple, Google, Tesla,… - max_squarcia : @colvieux Tutto molto bello ma il pensiero che il popolo tedesco ama così tanto chi li comanda..... Per fortuna sia… - EraldoFR : Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizz… - Ka80Leon : RT @GildaInsegnanti: .@rinodime12 a @orizzontescuola: 'Vecchia la storia per cui il #Governo preferisce valorizzare i presidi, che sono poc… -