Covid a Napoli, la mappa dei contagi per quartiere: boom Arenella, crescono i casi a Chiaia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Covid e contagi: cresce di settimana in settimana, l?incidenza di Sars Cov-2 in città. Il virus, sebbene in proporzioni dieci volte inferiori rispetto al dicembre di un anno fa - quando... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021): cresce di settimana in settimana, l?incidenza di Sars Cov-2 in città. Il virus, sebbene in proporzioni dieci volte inferiori rispetto al dicembre di un anno fa - quando...

Advertising

annatrieste : Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento a… - Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - Grigiopel : RT @annatrieste: Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento ammaccat… - lightmoon972 : RT @annatrieste: Mia madre,che tra ricovero a Monza e quarantena a Napoli non vedevo da 37 giorni giorni, che esce dall'isolamento ammaccat… -