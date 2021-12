Dl fiscale, le persone con disabilità potranno sommare assegno di invalidità e reddito da lavoro: ok emendamenti Pd e M5s (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono passate le proposte presentate da M5s e Pd con il voto favorevole all’emendamento correttivo al Dl fiscale in Commissione Finanze al Senato del 30 novembre che consente il cumulo dell’assegno di invalidità (287 euro al mese) che spetta agli invalidi civili parziali (con una percentuale di? invalidità? dal 74 % al 99%) sommato al reddito da lavoro fino ad un massimo di 4.931 euro l’anno. Contattato da Ilfattoquotidiano.it il presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) e pro-tempore anche della Federazione tra le associazione nazionali delle persone con disabilità (Fand) Nazaro Pagano ha espresso “soddisfazione per il ripristino dell’assegno a tutti coloro che fino a poco fa ne avevano diritto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono passate le proposte presentate da M5s e Pd con il voto favorevole all’emendamento correttivo al Dlin Commissione Finanze al Senato del 30 novembre che consente il cumulo dell’di(287 euro al mese) che spetta agli invalidi civili parziali (con una percentuale di?? dal 74 % al 99%) sommato aldafino ad un massimo di 4.931 euro l’anno. Contattato da Ilfattoquotidiano.it il presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) e pro-tempore anche della Federazione tra le associazione nazionali dellecon(Fand) Nazaro Pagano ha espresso “soddisfazione per il ripristino dell’a tutti coloro che fino a poco fa ne avevano diritto. ...

Advertising

BelluNicola : @mary11753 @kittesencul @kimilfung Il punto è che in una società sana, le persone 'sfortunate' sono 1minoranza e ch… - CarrCarrus81 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Libero_official Meglio avere una persona più affidabile ...magari qualcun… - fisco24_info : Affrancamento valori di avviamenti e marchi d’impresa: le nuove regole per evitare doppia deduzione fiscale: In tem… - Max6838297768 : RT @KojiroManu: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Veramente il RdC salva dalla povertà milioni di persone! Per usufruirne è necessario presenta… - nceradini : @TNannicini Era ora. Con il decreto crescita un milionario ha una aliquota più bassa di quella di un operaio. Quest… -