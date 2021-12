Mercato Milan – Pellegri può partire a gennaio: due club di Serie A su di lui (Di martedì 30 novembre 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Nonostante sia arrivato soltanto la scorsa estate, Pietro Pellegri può già partire a gennaio: i dettagli Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 novembre 2021) Le ultime suldel. Nonostante sia arrivato soltanto la scorsa estate, Pietropuò già: i dettagli

Advertising

AntoVitiello : #Maldini a Sky: 'Mercato #Milan? A gennaio non faremo nulla perché siamo competitivi. Rinnovi #Kessie e #Romagnoli?… - AlfredoPedulla : Per quel ruolo il #Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte #Kamara, in scadenza con #OM e che… - ferrante_pie : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, valutazioni in corso per l'attacco: ai ??? è stato riproposto #Lacazette per il mercato di gennaio. La punta ????… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Pellegri può partire a gennaio: due club di #SerieA su di lui #ACMilan #SempreMilan - LongioTigre : Ore 20, Maldini: il Milan non farà mercato a gennaio. Ore 21, insiders: Il Milan per il mercato di gennaio é su… -