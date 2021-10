Pensioni | da Quota 102 per il solo 2022  a Quota 104 | come cambiano le regole

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con la scadenza di100, il governo deve trovare una soluzione per non tornare alla legge Fornero. La proposta è una fase transitoria di due anni, ma la platea interessata sarebbe di poche decine di migliaia di lavoratori

... ma ancora non certo, intervento sulle, per garantire la continuità della flessibilità in uscita, una volta scaduta100 ( qui l'intervista all'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano ). ...... fra le altre cose, gli aspetti principali della riformaanticipate. Ma come funzionerebbe102? Il meccanismo che dovrebbe subentrare al posto di100 prevede la pensione nel 2022 ...Pensioni, tutte le ipotesi al vaglio del governo su Quota 100 (nonostante gli sbuffi della Lega) La partita per il post Quota 100 rischia di essere più complicata del previsto. L ...Pensione anticipata: Quota 102 e 104. Nel 2022 ci sarà Quota 102 e dal 2023 quota 104. 4 ' di lettura. Pensione anticipata, è ormai ufficiale: nel Consiglio dei Ministri è stata illustrata la proposta ...