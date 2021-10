Fn: al Senato c.sinistra ritira mozioni e le accorpa in odg (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le 4 mozioni proposte da Pd, Leu, M5s e Italia viva sullo scioglimento dei movimenti neofascisti, all'ordine del giorno del Senato, confluiscono in un unico ordine del giorno, all'esame dell'Aula. E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le 4proposte da Pd, Leu, M5s e Italia viva sullo scioglimento dei movimenti neofascisti, all'ordine del giorno del, confluiscono in un unico ordine del giorno, all'esame dell'Aula. E' ...

La mozione sullo scioglimento di Forza Nuova arriva in Senato Pd, Leu, Iv e M5s chiedono al governo di agire contro i partiti neofascisti. Ma il centrodestra rilancia con un altro testo e chiede di condannare anche gli estremismi di sinistra. Oggi alla Camera si ...

