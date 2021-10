Ambra e Allegri, Confessione choc: “Le chiedeva il fitto e la tradiva non solo con una donna. Ecco cos’ha trovato nell’auto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si continua a parlare della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Spuntano nuovi dettagli sulla relazione e i tradimenti dell’allenatore. Dopo il tanto discusso Tapiro d’oro all’attrice, spuntano le indiscrezioni su quando è accaduto tra i due: «Allegri ha chiesto di pagare l’affitto ad Ambra e l’ha tradita più volte». Ambra Angiolini, Allegri e l’affitto La coppia era legata da quattro anni e si è detta addio in seguito a un presunto tradimento. Chi magazine riporta nuovi retroscena sui traslochi e le richieste dell’allenatore della Juventus. Già durante il lockdown Ambra si era trasferita a Milano con i figli a casa del mister. Lo aveva fatto con tutta la cautela, ma la relazione era già in crisi. Ora il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si continua a parlare della rottura traAngiolini e Massimiliano. Spuntano nuovi dettagli sulla relazione e i tradimenti dell’allenatore. Dopo il tanto discusso Tapiro d’oro all’attrice, spuntano le indiscrezioni su quando è accaduto tra i due: «ha chiesto di pagare l’afade l’ha tradita più volte».Angiolini,e l’afLa coppia era legata da quattro anni e si è detta addio in seguito a un presunto tradimento. Chi magazine riporta nuovi retroscena sui traslochi e le richieste dell’allenatore della Juventus. Già durante il lockdownsi era trasferita a Milano con i figli a casa del mister. Lo aveva fatto con tutta la cautela, ma la relazione era già in crisi. Ora il ...

