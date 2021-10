Green pass | il primo lunedì con la certificazione obbligatoria | farmacie prese d' assalto nel weekend

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - mrmnft : RT @amodeomatrix: Solo Prodi poteva arrivare a scrivere una idiozia del genere: Tutta l'Europa ci invidia il green pass. Ma guarda caso n… - sue_ric : RT @localteamtv: Trieste, idranti polizia: No Green Pass, sgombero in corso #polizia #nogreenpass -

Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no -si sono seduti per terra, un gesto di provocazione dopo l'arrivo di alcune camionette della polizia per lo sgombero del porto. 'Gente come noi non molla' è l'urlo di chi da giorni bivacca ...Dopo l'entrata in vigore di venerdì 15 ottobre, inizia oggi la prima settimana di lavoro con ilobbligatorio nei luoghi di lavoro . I certificati scaricati in Italia hanno superato quota 100 milioni e lo 'sprint' si è registrato proprio tra il 14 ed il16 ottobre, quando sono stati ...A Trieste lunedì mattina è cominciato lo sgombero dei circa 300 manifestanti che da giorni stazionano davanti al Varco 4. La polizia è arrivata con diversi mezzi in tenuta antisommossa al presidio all ...Cercavano i green pass hanno trovato blatte e sporcizia. I carabinieri del Nas hanno ordinato la chiusura di un ristorante a Cagliari a causa delle scarse condizioni igieniche e per la presenza di ins ...