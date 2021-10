Tamponi gratis (Di domenica 17 ottobre 2021) Ok, avete vinto: – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #greenpass #greenpassday #Tamponi #Tamponigratuiti #vaccinatevi e basta #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ok, avete vinto: – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #greenpass #greenpassday #gratuiti #vaccinatevi e basta #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Green pass, De Luca: “Non ti vaccini e vuoi tamponi gratis? Le tue fisime te le paghi tu”. Su Forza Nuova: “Pugno d… - Agenzia_Ansa : Federfarma, tampone gratis a chi prenota la vaccinazione #ANSA - HuffPostItalia : Francia, da oggi niente più tamponi gratis non vaccinati - SusySo3 : A Cagliari il comune da la possibilità di fare gratis tamponi validi per la carta verde (30 mila) - amaniteMUSCARIA : @Agenzia_Ansa Quindi uno prenota il vaccino, fa i tamponi gratis e poi non si presenta -