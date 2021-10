Ballottaggi: insediati seggi, domani e lunedì voto per 65 Comuni (Di sabato 16 ottobre 2021) Si sono insediati i seggi e sono cominciate le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione in vista dei Ballottaggi di domani e lunedì prossimo che coinvolgeranno 65 Comuni. Le urne ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Si sonoe sono cominciate le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione in vista deidiprossimo che coinvolgeranno 65. Le urne ...

Advertising

LaCnews24 : Amministrative 2021Ballottaggi, si sono insediati i seggi che ospiteranno il secondo turno di elezioni in 65 comuni… - iconanews : Ballottaggi: insediati seggi, domani e lunedì voto per 65 Comuni - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ballottaggi: insediati seggi, domani e lunedì voto per 65 Comuni: (ANSA) - ROMA, 16 OTT - Si sono… - QdSit : Elezioni amministrative 2021, i ballottagi, dove e quando si vota Si sono insediati i seggi e sono cominciate le op… - fisco24_info : Ballottaggi: insediati seggi, domani e lunedì voto per 65 Comuni: 5 milioni elettori, si sceglie sindaco anche a Ro… -