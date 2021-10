“Che tipetta super”. Alena Seredova, la figlia è uno spasso di allegria e bellezza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ormai è sempre più difficile scorgerla in televisione, ma tutti si ricordano di lei. La splendida Alena Seredova adesso è totalmente concentrata sulla sua terzogenita e nel lavoro di influencer. Il suo profilo Instagram raccoglie quasi 600mila affezionati ammiratori, che si diverte ad aggiornare pubblicando foto delle sue giornate e ogni tanto anche della figlia. La dolcissima Vivienne Charlotte è venuta alla luce nel 2020. Si tratta della terza figlia per Alena Seredova, già madre dei maggiori Louis Thomas (2007) e David Lee (2009) che sono nati dal matrimonio con Gigi Buffon, oggi a sua volta padre di un altro figlio: Leopoldo Mattia. Per l’imprenditore Alessandro Nasi invece è la primogenita, l’avete mai vista? Alena Seredova, la ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ormai è sempre più difficile scorgerla in televisione, ma tutti si ricordano di lei. La splendidaadesso è totalmente concentrata sulla sua terzogenita e nel lavoro di influencer. Il suo profilo Instagram raccoglie quasi 600mila affezionati ammiratori, che si diverte ad aggiornare pubblicando foto delle sue giornate e ogni tanto anche della. La dolcissima Vivienne Charlotte è venuta alla luce nel 2020. Si tratta della terzaper, già madre dei maggiori Louis Thomas (2007) e David Lee (2009) che sono nati dal matrimonio con Gigi Buffon, oggi a sua volta padre di un altro figlio: Leopoldo Mattia. Per l’imprenditore Alessandro Nasi invece è la primogenita, l’avete mai vista?, la ...

