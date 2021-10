Bologna, la studentessa senza Green pass torna in aula: «Violate la Costituzione». Gli studenti chiamano la polizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La studentessa dell’Università di Bologna No Green pass che nei giorni scorsi non ha abbandonato l’aula, causando l’interruzione della lezione di Psicologia cognitiva, oggi è tornata nelle aule dell’ateneo bolognese per denunciare gli insulti e le minacce subite dopo che il video di un suo intervento in piazza contro la certificazione verde Covid è diventato virale nei giorni scorsi. Questa volta, la studentessa del gruppo “studenti Unibo contro il Green pass” si è presentata accompagnata da una ventina di altri universitari, tutti contrari all’obbligo di Green pass negli atenei italiani. A riportarlo è Repubblica Bologna. Durante la lezione, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladell’Università diNoche nei giorni scorsi non ha abbandonato l’, causando l’interruzione della lezione di Psicologia cognitiva, oggi èta nelle aule dell’ateneo bolognese per denunciare gli insulti e le minacce subite dopo che il video di un suo intervento in piazza contro la certificazione verde Covid è diventato virale nei giorni scorsi. Questa volta, ladel gruppo “Unibo contro il” si è presentata accompagnata da una ventina di altri universitari, tutti contrari all’obbligo dinegli atenei italiani. A riportarlo è Repubblica. Durante la lezione, la ...

Advertising

CottarelliCPI : A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - zazoomblog : Bologna la studentessa senza Green pass torna in aula: «Violate la Costituzione». Gli studenti chiamano la polizia… - SOLCALIENTE2 : A Bologna la studentessa contro il GP torna a lezione e si interrompe la lezione: 'violate la Costituzione'. Ma non… - MastroRadu : RT @Nutizieri: Ateneo Bologna, la studentessa no Green Pass torna in aula: un'altra lezione interrotta -