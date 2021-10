Nuova Opel Astra - I prezzi e gli allestimenti per l'Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) La Nuova generazione dell'Opel Astra arriverà nelle concessionarie nei primi mesi del 2022, ma ora se ne conoscono i prezzi ufficiali e sono aperte le ordinazioni. La media, rinata su base francese con un look profondamente rivisto, debutta con tre motorizzazioni: turbobenzina 1.2, turbodiesel 1.5 e ibrida ricaricabile (con turbobenzina 1.6). I prezzi partono dai 24.500 euro della Edition, con la cilindrata più bassa, e arrivano a superare quota 40 mila, per la precisione i 42.300 della top di gamma, la Ultimate 1.6 180 CV con cambio automatico a 8 rapporti. Benzina, diesel o plug-in. La scelta dell'Astra, per ora declinata nella sola berlina a cinque porte della sesta generazione, è semplice per quanto riguarda la propulsione, più complicata sul fronte degli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 ottobre 2021) Lagenerazione dell'arriverà nelle concessionarie nei primi mesi del 2022, ma ora se ne conoscono iufficiali e sono aperte le ordinazioni. La media, rinata su base francese con un look profondamente rivisto, debutta con tre motorizzazioni: turbobenzina 1.2, turbodiesel 1.5 e ibrida ricaricabile (con turbobenzina 1.6). Ipartono dai 24.500 euro della Edition, con la cilindrata più bassa, e arrivano a superare quota 40 mila, per la precisione i 42.300 della top di gamma, la Ultimate 1.6 180 CV con cambio automatico a 8 rapporti. Benzina, diesel o plug-in. La scelta dell', per ora declinata nella sola berlina a cinque porte della sesta generazione, è semplice per quanto riguarda la propulsione, più complicata sul fronte degli ...

