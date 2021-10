Contributi turismo e agenzie di viaggio | domande online dal 15 ottobre

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il Ministero delha pubblicato sul proprio sito istituzionale quattro avvisi relativi all’assegnazione diin favore di:die Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35; Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte;di animazione per feste e villaggi turistici; Imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro. Leper iin questione possono essere inoltrate a partire dal 15attraverso un’apposita piattaformache sarà predisposta dal Ministero del. Vediamo adesso i requisiti ...

