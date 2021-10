Giroud | “Il mio idolo era Shevchenko e ora gioco con Ibra | sono molto orgoglioso di essere al Milan”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Olivier, attaccante del, ha rilasciato un’interessante intervista ai canali ufficiali della Serie A, in cui ha parlato della sua nuova esperienza in rossonero. Il francese si è soffermato anche su Zlatanhimovic e Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni. Sul suo approdo in rossonero “di giocare per ile in Serie A. Il campionato che guardavo quando ero giovane.anche perché il mio calciatore preferito quando ero adolescente erafortunato ad avere l’opportunità di giocare e segnare come lui per questo club. Giochiamo a calcio per queste emozioni e le trasmettiamo ai tifosi e per questo non vedo l’ora ...