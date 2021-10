GF Vip | Miriana Trevisan | che proposta a Nicola Pisu!

Leggi su ck12

(Di lunedì 11 ottobre 2021) GF Vip, la storia trasembra cominciare con il piede giusto, i due sembrano interessati l’uno all’altra e non lo nascondono alle telecamere. GF Vip,invitaper Natale 2021, il concorrente le confida qualcosa di inaspettato (Screenshot)ha invitatoa passare il Natale 2021 con lei, questo è un segno molto forte d’interesse da parte della concorrente, la quale sembra non avere peli sulla lingua quando si parla di. La concorrente ha invitato il gieffino a non stare mai più solo durante le vacanze, dopo aver scoperto come ha passato le feste negli ultimi tre anni.ha cercato di fargli capire quanto ci tiene a lui, vuole che il concorrente possa uscire ...