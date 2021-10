Traffico Roma del 10-10-2021 ore 19:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverde Roma da trovare a questo aggiornamento una buona serata da Simona Cerchiara orario questo con i rientri a Roma rallentamenti sulla Cassia sulla Cassia bis sulla Flaminia e sull’autostrada A1 diramazione Roma nord Flaminia con disagi anche per lavori mentre nella zona sud le maggiori difficoltà sull’Appia traccia Alpino e Capannelle vicino all’appia disagi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code nel tratto Sud Est per diversi chilometri soprattutto nella carreggiata esterna a Roma i maggiori sui frammenti li abbiamo ancora tra il centro e le zone adiacenti spostamenti con Traffico intenso sul lungotevere in zona castelsantangelo sul viale Manzoni Allo Scalo San Lorenzo in via Cilicia e sulla via Colombo nel tratto adiacente all’area delle Terme di Caracalla nel frattempo è terminata via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverdeda trovare a questo aggiornamento una buona serata da Simona Cerchiara orario questo con i rientri arallentamenti sulla Cassia sulla Cassia bis sulla Flaminia e sull’autostrada A1 diramazionenord Flaminia con disagi anche per lavori mentre nella zona sud le maggiori difficoltà sull’Appia traccia Alpino e Capannelle vicino all’appia disagi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code nel tratto Sud Est per diversi chilometri soprattutto nella carreggiata esterna ai maggiori sui frammenti li abbiamo ancora tra il centro e le zone adiacenti spostamenti conintenso sul lungotevere in zona castelsantangelo sul viale Manzoni Allo Scalo San Lorenzo in via Cilicia e sulla via Colombo nel tratto adiacente all’area delle Terme di Caracalla nel frattempo è terminata via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - LuceverdeRoma : [AGG.] #Roma - Raccordo Anulare #traffico?????? code e rallentamenti ??Cassia Bis e Salaria >< ?? tra Appia e Laurent… - 1927_christian : ODIO IL #traffico con tutto me stesso non ci avete proprio niente da fa oltre che sta per strada? #Roma… -