No green pass, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore. I sindacati: “Sciogliere organizzazioni neofasciste. Scendiamo in piazza sabato prossimo” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il giorno dopo gli scontri nel centro di Roma durante la manifestazione contro il green pass e l’assalto alla sede della Cgil guidato dagli esponenti di Forza Nuova, i sindacati e parte dello schieramento politico chiedono lo scioglimento della formazione neofascista. “Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”, annuncia il deputato Pd Emanuele Fiano partecipando al presidio di solidarietà davanti alla Camera del lavoro di Milano. La stessa richiesta, anticipata ieri dal segretario Enrico Letta, arriva dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. Che per sabato prossimo, il giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Il giorno dopo gli scontri nel centro di Roma durante la manifestazione contro ile l’assalto alla sede della Cgil guidato dagli esponenti di, ie parte dello schieramento politico chiedono lo scioglimento della formazione neofascista. “Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento die degli altri movimenti dichiaratamente fascisti”, annuncia il deputato Pd Emanuele Fiano partecipando al presidio di solidarietà davanti alla Camera del lavoro di Milano. La stessa richiesta, anticipata ieri dal segretario Enrico Letta, arriva dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. Che per, il giorno ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - elvise1657 : RT @assurdistan: La manifestazione di oggi conferma che di vaccino o green pass non frega a nessuno: sono tutte montature di associazioni o… - _senzatesta : Tutta la sx a favore del green pass un po’ spaventa, effettivamente. Sono in pericolo gli anziani ma ricattano i gi… -