Anticipazioni Una Vita, amatissimo personaggio lascia la soap: colpo di scena (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovi colpi di scena ad Acacias 38. Le Anticipazioni della soap spagnola Una Vita ci rivelano l’abbandono di un grande personaggio La soap spagnola Una Vita continua ad appassionare i telespettatori sul piccolo schermo. Ad Acacias 38 gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e i colpi di scena non fanno che coinvolgere i protagonisti. Difatti, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovi colpi diad Acacias 38. Ledellaspagnola Unaci rivelano l’abbandono di un grandeLaspagnola Unacontinua ad appassionare i telespettatori sul piccolo schermo. Ad Acacias 38 gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e i colpi dinon fanno che coinvolgere i protagonisti. Difatti, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

katiadiluna16 : #samyoussef ha avuto da ridire su #SoleilSorge una volta uscito dalla casa del #gfvip che ne pensate? #gfvip2021… - Gio55981465 : RT @Iperborea_: Io: Boh, questo GF non riesce a prendermi del tutto, chissà perché, forse è colpa mia? Alfonso nelle anticipazioni per inv… - interistadoc_ : @dori_hoxhaaa Oggi era prevista dalle anticipazioni ufficiali una clip Manila vs soleil,nata dalla puntata in cui M… - Leire_MyC : RT @redazionetvsoap: #unavita #anticipazioni Una bella sorpresa... - carmenflorab20 : RT @redazionetvsoap: #unavita #anticipazioni Una bella sorpresa... -