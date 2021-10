Atletico Madrid, doppio infortunio: Suarez e Gimenez ko con la nazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Brutte notizie da Uruguay-Colombia per l’Atletico Madrid di Simeone, con Suarez e Gimenez entrambi usciti malconci dal match terminato sullo 0-0. Se per il “pistolero” non dovrebbe trattarsi di un serio infortunio (contusione ginocchio contro ginocchio), le condizioni del difensore destano maggiore preoccupazione in attesa degli accertamenti strumentali. Gimenez infatti si è accasciato a terra al 59?, dolorante e preoccupato per quello che è subito sembrato un problema muscolare. Nelle prossime ore gli esami dovrebbero definire problema e tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Brutte notizie da Uruguay-Colombia per l’di Simeone, conentrambi usciti malconci dal match terminato sullo 0-0. Se per il “pistolero” non dovrebbe trattarsi di un serio(contusione ginocchio contro ginocchio), le condizioni del difensore destano maggiore preoccupazione in attesa degli accertamenti strumentali.infatti si è accasciato a terra al 59?, dolorante e preoccupato per quello che è subito sembrato un problema muscolare. Nelle prossime ore gli esami dovrebbero definire problema e tempi di recupero. SportFace.

