A Martina | morta per salvarsi l' anima e il corpo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cara, da dieci anni ci guardi allegra da ogni media possibile. Sei seduta in pantaloncini su una coperta da picnic, e ci regali uno sguardo allegro da sotto in su e la tua smorfia di ragazzina. Hai 20 anni e come si dice la vita, tutta la vita come è lunga quando è lunga, davanti a te. Poi arriva una notte a Palma di Maiorca. Una notte d’estate, di quelle che ci si diverte, di quelle che finalmente è vacanza. Di quelle che una ragazza che studia tutto l’anno, aspetta tutto l’anno. Sei con tre amiche, sei allegra, sei felice. È il 3 agosto del 2011. C’è nell’aria il profumo del mare. Nella tua camera d’albergo ci sono due uomini grandi, hanno 30 anni. Uno è campione di motocross, si chiama Alessandro Albertoni. L’altro fa l’artigiano, si chiama Luca Vanneschi. Vivono vicino ad Arezzo, a Castiglion Fibocchi. Posso scriverlo, che ci sono, perché sono stati ...

...della cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato a 3 anni Albertoni vanneschi per teviolenza sessuale suRossi la studentessa genovesenel ...Bruno Rossi in Cassazione con la moglie Franca 'in conseguenza di un tentativo di stupro, non esiste un'altra verità. Ora la Spagna chieda scusa per come archiviarono dopo tre ore e ...Hai subito 5 processi. Per 5 volte la tua vita è stata messa in tavola, per farla mangiare a chi voleva. Questo è spesso un processo per stupro. La vittima in pasto ai media ...La Cassazione conferma quanto stabilito dalla Corte d’appello di Firenze: ne è convinta la pg di Cassazione Elisabetta Ceniccola, che al processo per la morte della studentessa ha chiesto la conferma ...