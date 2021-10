Nardella | «Invito Koulibaly nelle scuole di Firenze»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Mi piacerebbe portaree Callejon per ledie di Napoli. I responsabili di questi cori devono non poter accedere a qualsiasi stadio. Complimenti alla Fiorentina che ha condannato subito e non sempre accade, ci vuole coraggio. Tutto il calcio deve essere unito in questa battaglia”. Lo ha detto il sindaco diDino, intervenendo a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, tornando sui cori razzisti rivolti da alcuni tifosi viola all’indirizzo di Kalidoue altri giocatori di colore del Napoli.

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaNapoli, le parole del sindaco Dario #Nardella sui cori contro #Koulibaly -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Invito

Sportface.it

Il Governo del calcio non può fare finta di niente in questo caso', ha conclusoDa Renzi a, e dal mondo politico messaggi di condanna per il comportmento razzista di ... Ai responsabili delle offese, unalla riflessione: 'Se proprio non si trova di meglio che ...Fiorentina-Napoli, le parole del sindaco Dario Nardella: "Cori contro Koulibaly? Becerume. Invito il giocatore nelle scuole di Firenze" ...Firenze, 4 ottobre 2021 - "Rispondiamo con grande favore all’appello del sindaco di affrontare in un tavolo interistituzionale il grande tema del disagio adolescenziale". La pre ...