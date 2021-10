Advertising

serenel14278447 : Bonetti, Michetti antieuropeista, difficle l'appoggio a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Michetti

Agenzia ANSA

"Sesignifica portare avanti una visione antieuropeista e populista su Roma quando Roma la ... Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena. .... perché lo considererei un voto buttato, al pari di quello per, che non ha uno straccio di ... a cominciare dalla ministra, che rispondono a quell'idea di politica di cui le parlavo'. ..."Se Michetti significa portare avanti una visione antieuropeista e populista su Roma quando Roma la candidiamo ad essere una Capitale internazionle risulta molto complicato" un appoggio al ballottaggi ...Il candidato di Azione: "Se questa condizione non viene assicurata non dichiarerò il mio voto, perché lo considererei un voto buttato, al pari di quello per Michetti" ...