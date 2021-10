Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di sabato 2 ottobre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Atletico Madrid-Barcellona, big match di questo turno di Liga: Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone. Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Nico, Busquets; De Jong, Gavi, Coutinho; Depay. All. Koeman. Foto: Twitter personale Koeman L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, big match di questo turno di Liga:(3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone.(4-2-3-1): Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Nico, Busquets; De Jong, Gavi, Coutinho; Depay. All. Koeman. Foto: Twitter personale Koeman L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - okcalciomercato : Barcellona, Laporta: “Koeman resterà indipendentemente dal risultato con l’Atletico Madrid” - 11contro11 : Atletico Madrid-#Barcellona, le formazioni ufficiali #AtleticoMadrid #Estero #11contro11 -