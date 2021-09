Merkel, il marito lavorerà in Italia e spunta il gossip sulla coppia, “forse c’entra un’altra donna” (Di giovedì 30 settembre 2021) Angela Merkel e Joachim Sauer. Lei porta ancora il cognome del primo marito nonostante da più di 20 anni ‘balli il tango’ con il secondo, Joachim Sauer. Merkel, più volte definita ‘la donna più potente del mondo’, Sauer uno studioso di chimica quantistica di fama internazionale che, stando a Focus, avrebbe ampliato il suo impegno all’Università di Torino dove già da giugno ricopriva il ruolo di visiting professor. Vedremo Merkel e consorte passeggiare all’ombra dei portici? Può darsi. La coppia è sempre stata di una riservatezza assoluta, senza riverberi di aristocrazia: semplice tratto caratteriale di entrambi. E nessun giornale scandalistico tedesco ha mai pensato di fare fanta-gossip. Le pagine dei rotocalchi si sono ‘accontentate’ delle apparizioni pubbliche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Angelae Joachim Sauer. Lei porta ancora il cognome del primononostante da più di 20 anni ‘balli il tango’ con il secondo, Joachim Sauer., più volte definita ‘lapiù potente del mondo’, Sauer uno studioso di chimica quantistica di fama internazionale che, stando a Focus, avrebbe ampliato il suo impegno all’Università di Torino dove già da giugno ricopriva il ruolo di visiting professor. Vedremoe consorte passeggiare all’ombra dei portici? Può darsi. Laè sempre stata di una riservatezza assoluta, senza riverberi di aristocrazia: semplice tratto caratteriale di entrambi. E nessun giornale scandalistico tedesco ha mai pensato di fare fanta-. Le pagine dei rotocalchi si sono ‘accontentate’ delle apparizioni pubbliche ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Germania, Merkel: futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito - rmm2000 : Angela Merkel, l’Accademia delle Scienze nomina il marito Sauer: insegnerà a Torino - carpiko : RT @Affaritaliani: Germania, Merkel: futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito - ladyrosmarino : RT @Affaritaliani: Germania, Merkel: futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito - Affaritaliani : Germania, Merkel: futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito -