(Di giovedì 16 maggio 2024) “Riteniamo necessario continuare l’attività di divulgazione sulle tematiche della. L’Unione Europea ha stabilito, in verità già da un po’ di tempo, che è arrivato il momento di cominciare ad occuparsi in maniera seria e concreta diapplicando non solo alle attività imprenditoriali ma, inevitabilmente e conseguentemente, anche allepubbliche epubbliche, i principi diambientale, sociale e di governance”. Lo ha affermato Raffaele Ianuario, consigliere dell’Odcec di Napoli, in occasione del forum ‘ ESG edinel settore pubblico ‘ promosso dalla Commissione di studio ESG (Environmental, Social and Governance) dell’Ordine dei dottori ...

Al via un ciclo di seminari promosso dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord “In un contesto di profondi cambiamenti nel sistema Tributario italiano, abbiamo ritenuto utile organizzare un ciclo di seminari dedicati ...

Esg, focus dei Commercialisti sulla necessità di percorsi di sostenibilità nelle aziende partecipate - Esg, focus dei commercialisti sulla necessità di percorsi di sostenibilità nelle aziende partecipate - Il concetto di sostenibilità, per molte aziende di piccola e media dimensione del Mezzogiorno, non ha, purtroppo, ancora importante te significato per cui diventa fondamentale il ruolo dei ...

Commercialisti, ecco le nuove opportunità finanziarie per le Pmi - commercialisti, ecco le nuove opportunità finanziarie per le Pmi - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...

Collaborazione tra Ordine dei Commercisti e Guardia di Finanza di Ferrara, focus su Antiriciclaggio e controlli aziendali - Collaborazione tra Ordine dei Commercisti e Guardia di Finanza di Ferrara, focus su Antiriciclaggio e controlli aziendali - Il presidente e la consigliera dell'Ordine dei commercialisti di Ferrara hanno incontrato il nuovo comandante della Guardia di Finanza per discutere di collaborazione e rispetto delle normative fiscal ...