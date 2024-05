(Di giovedì 16 maggio 2024) Mafiose, brigadiste e non solo:37 le donne chestate condannate all'ergastolo per aver commesso crimini efferati. A loro, adesso, si aggiunge anche, la 38enne ritenuta responsabile dell'infanticidio di Diana

AGI - "Non sono nè un assassina nè un mostro, sono solo una mamma che ha perso sua figlia. Se fossi stata curata, sarei oggi ancora con Diana e non in questa situazione problematica". Lo ha detto Alessia Pifferi rendendo dichiarazioni spontanee nel ...

Alessia Pifferi è la 38esima donna in Italia a essere condannata all’ergastolo: chi sono le altre più note - alessia Pifferi è la 38esima donna in Italia a essere condannata all’ergastolo: chi sono le altre più note - Mafiose, brigadiste e non solo: sono 37 le donne che sono state condannate all'ergastolo per aver commesso crimini efferati ...

Ostia, importuna una minorenne all’uscita della stazione Lido Centro: due ragazze si fingono conoscenti e la salvano - Ostia, importuna una minorenne all’uscita della stazione Lido Centro: due ragazze si fingono conoscenti e la salvano - Aveva trascorso una giornata a Fiumicino insieme alle amiche e stava rincasando. Giunta a Ostia, all’uscita della stazione Lido Centro, è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con ...

Operazione Pos, misure cautelari in carcere per tre persone, una quarta obbligo di presentazione alla PG - Trapani Oggi - Operazione Pos, misure cautelari in carcere per tre persone, una quarta obbligo di presentazione alla PG - Trapani Oggi - Le indagini sono state effettuate dai carabinieri della Compagnia di Marsala. Misura cautelare in carcere per alessia Angileri 33 anni e per il compagno Andrea Nizza, di 36 anni e per un altro ...