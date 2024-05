Palestina - la federazione asiatica chiede sanzioni contro Israele alla FIFA

La Palestina ha fatto richiesta , tramite una nota ufficiale, alla FIFA di sanzionare Israele per la violazione dei diritti umani La Palestina ha fatto richiesta , tramite una nota ufficiale, alla FIFA di sanzionare Israele per la violazione dei ...

Congresso FIFA, torna al tavolo la delegazione della Russia: sanzioni revocate - Congresso fifa, torna al tavolo la delegazione della Russia: sanzioni revocate - La delegazione della Russia sarà presenta al prossimo Congresso della fifa: l’obiettivo è riammettere le squadre alle competizioni ufficiali La Russia, rappresentata dal presidente della federcalcio ( ...

ISRAELE, Forti tensioni con la Federcalcio Palestinese - ISRAELE, Forti tensioni con la Federcalcio Palestinese - Lo scontro tra Israele e palestina si gioca anche nel calcio. A meno di due settimane dal congresso annuale della fifa, in programma a Bangkok il 17 maggio, il presidente della ...

Clamoroso in Israele: minacce in direzione della Federcalcio palestinese - Clamoroso in Israele: minacce in direzione della Federcalcio palestinese - Tra Israele e palestina è scontro su tutti i fronti. Il ministro degli Esteri israeliano, Yisrael Katz, ha dichiarato di non voler imprigionare il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajo ...