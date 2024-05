Fedez - chi la f - l’aspetti! La Rai cancella la partecipazione del rapper dal nuovo programma di Cattelan Il motivo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alessandroperde il suo ospite principale per il lancio della nuova trasmissione Rai.non potrà partecipare. Ilta ladidaldi Rai 2 di Alessandro. “Da Vicino Nessuno È Normale” perde quindi l’ospite principale previsto per il lancio del format a causa delle ultime vicende legali che vedono ilcoinvolto in un concorso in rissa insieme ad un gruppo di ultras. Mentre i tifosi vengono scagionati, Federico Maria Lucia – in arte– viene invece indagato poiché riconosciuto dai presenti e dalle telecamere di sorveglianza. Una storia surreale quella che coinvolge l’ex marito di Chiara Ferragni, ma tutto sommato ...

Il momento delicato per Fedez continua. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, attualmente il rapper è finito inevitabilmente nell' occhio del ciclone per il caso Iovino, per il quale risulta essere la sola persona indagata. A pochi giorni dall' ...

Fedez, dopo l'indagine salta l'ospitata da Cattelan - fedez, dopo l'indagine salta l'ospitata da cattelan - fedez non sarà presente alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro cattelan che andrà in onda su Rai2 da lunedì 20 maggio in prima serata. La notizia, anticipa ...

Fedez non sarà ospite da Cattelan: la Rai blocca tutto - fedez non sarà ospite da cattelan: la Rai blocca tutto - fedez era previsto come ospite di punta del nuovo programma di Alessandro cattelan, ma la Rai ha detto no. Ecco cosa è successo. L’ultima bufera mediatica che si sta abbattendo su fedez inizia ad ...

Fedez indagato, la Rai cancella l’ospitata da Cattelan - fedez indagato, la Rai cancella l’ospitata da cattelan - La Rai ha cancellato la presenza di fedez nel nuovo programma di Alessandro cattelan in seguito al caso Iovino.