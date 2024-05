Turetta - in un file si era appuntato come legare Giulia

In un file salvato sul computer e poi cancellato Filippo Turetta aveva pianificato tutto, anche come legare Giulia Cecchettin con il nastro adesivo, come tapparle la bocca per impedirle di gridare....

