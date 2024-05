Gardnerella | cos’è - cause e diagnosi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lavaginalis è batterio gram positivo spesso responsabile di infezioni vaginali (vaginosi). È un potenziale patogeno che può causare gravi danni alla mucosa vaginale nel caso in cui venga stravolto il normale pH vaginale (fattore di sicurezza e di controllo verso potenziali patogeni) sostenuto dai lattobacilli, fisiologicamente presenti nella normale flora vaginale. Quando questi ultimi si riducono, il pH vaginale si innalza rendendo la mucosa vaginale terreno fertile allacapace così attecchire, riprodursi in modo incontrollato e dare origine a vaginosi. Tuttavia, studi recenti hanno scoperto chenon è esclusivamente un batterio “cattivo” e talvolta è presente fisiologicamente per contribuire al mantenimento del pH equilibrato. Tuttavia, un eccesso di questo batterio dovrebbe essere considerato ...

Come capire se si ha un'infezione intima e cosa fare - ... è molto probabile che ci si trovi di fronte ad una infezione da Gardnerella , ovvero un batterio ... È quindi importante assumerli sia per bocca che per via vaginale , così da ripristinare la flora ...

Come capire se si ha un'infezione intima e cosa fare - ... è molto probabile che ci si trovi di fronte ad una infezione da Gardnerella , ovvero un batterio ... È quindi importante assumerli sia per bocca che per via vaginale , così da ripristinare la flora ...