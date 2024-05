Papilloma virus o HPV - perché favorisce la comparsa del tumore della cervice uterina

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilè il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo. Nonostante la maggior parte delle infezioni regredisca spontaneamente, in caso di persistenza e cronicizzazione, l’infezione può evolvere nel tempo in lesioni precancerose e cancro. Per questo si punta molto sulla vaccinazione, che rappresenta l’arma più importante per sconfiggere le neoplasie causate dall’HPV, compreso il, anche chiamato del collo dell’utero. Attualmente il vaccino nonavalente, oltre a HPV 6, 11, 16 e 18, assicura la protezione contro altri cinque ceppi capaci di indurre il cancro, prevenendo oltre il 90 per cento delle forme tumorali associate al. Quali rischi esistono e quanto può aiutare il vaccino Vediamo i dati recenti. Ogni anno ...