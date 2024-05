LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia il breve tratto neutralizzato

Leggi tutta la notizia su oasport

LA CLASSIFICA GENERALE DEL12.30a muoversi la carovana, come detto il tragitto dietro la macchina di giuria sarà brevissimo. 12.28 Un filo di ritardo per la partenza, con la Maglia Rosa che arriva scortata dai suoi compagni solo adesso. 12.27 Sono tanti coloro chepotrebbero essere protagonisti: dal mai domo Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) al vincitore dell'altro ieri Valentin Paret-Peintre (Deathlon Ag2R La Mondiale), passando ad un altro che in questoha già alzato le braccia al cielo come Pelayo Sanchez (Movistar Team). 12.25 La Maglia Rosa Tadej Pogacar avrà assolutamente bisogno di avere una UAE Team Emirates in grande spolvero per tenerlo lontano dai guai, e attenzione comunque allo ...