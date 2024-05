Maltempo | Zaia - senza i bacini sarebbe stato un disastro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI -le opere di mitigazione "un autentico". Lo ha detto il governatore del Veneto Lucaparlando a margine di un punto stampa organizzato alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia) per fare il punto sull'ondata diche ha colpito il Veneto nelle ultime ore. "Mai abbiamo messo in funzione tutti idi laminazione - ha poi aggiunto - 6in funzione, 5 a Vicenza e uno a Verona danno la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore abbiamo avuto tanta acqua: 229mm. Se non avessimo avuto ioggi andremmo in giro per Vicenza con i gommoni". Si tratta, ha infine aggiunto, di una piovosità che in fenomeni intensi la si registra in 24 ore.