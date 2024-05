Notte europea dei Musei - a Nola in collaborazione con la diocesi in mostra opere di Luca Giordan - Vita -e, Simonelli e Spadaro

New York, 7 mag. (Adnkronos) - "Le difficoltà di Paesi in condizioni di crisi, la crescita di Paesi di Continenti come l'Africa, costituiscono priorità assolute, affinché possano sviluppare anche le immense potenzialità di cui dispongono. Ho avuto ...

Al Maschio Angioino arriva la retrospettiva “Ronnie Cutrone. What a krazy life” - Al Maschio Angioino arriva la retrospettiva “Ronnie Cutrone. What a krazy life” - La mostra, ideata e prodotta da Matteo Lorenzelli per lorenzelli arte, in collaborazione con BlackArt e Black Tarantella e con il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, ...

Dedicato a Sandra Milo il Social World Film Festival - Dedicato a Sandra Milo il Social World Film Festival - Sarà dedicata a Sandra Milo la 14a edizione del Social World Film Festival che si terrà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense (Napoli), diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. (ANSA) ...

Dopo 57 anni torna a Teramo l’arte di Sciannella e Rocchi, in mostra fino all’8 giugno - Dopo 57 anni torna a Teramo l’arte di Sciannella e Rocchi, in mostra fino all’8 giugno - La mostra documenta anche la collaborazione artistica nata proprio negli anni Ottanta tra Sciannella e il mimo teramano Romano Rocchi (Teramo, 1942 – Roma, 2018), in arte Ro’Rocchi, conosciuto nelle ...