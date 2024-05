Luna Rossa si trasferisce a Barcellona | a caccia della America’s Cup Sirena | Entriamo nel mood regata

(Di giovedì 16 maggio 2024)sta per trasferirsi a, dove ad agosto scatterà laCup. Il sodalizio italiano vuole essere grande protagonista nella prossima edizionecompetizione sportiva più antica al mondo e spera di poter fronteggiare nuovamente Team New Zealand nel match race che assegnerà la Vecchia Brocca. Per raggiungere la sfida decisiva occorrerà battere Ineos Britannia, American Magic, Alinghi, Orient Express nella Louis Vuitton Cup. A un mese dal varobarca, l’equipaggio ha terminato le sessioni di allenamento a Cagliari e ora l’AC75 sarà trasportato nella località spagnola per poi cominciare a navigare sul campo dipiù importante manifestazione velica. Le risposte definitive sull’efficienza dello scafo arriveranno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 18:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Nadal . Grazie per aver seguito l’evento in ...

MotoGP | Si avvicina il GP d’Italia, il Mugello pronto alla festa italiana - MotoGP | Si avvicina il GP d’Italia, il Mugello pronto alla festa italiana - MotoGP Gran Premio d'Italia 2024 - Archiviato il Gran Premio di Francia con il dominio di Jorge Martin (pole, vittoria nella Sprint e nella gara "lunga" della domenica, ndr) il circus si sposterà a Ba ...

Fabregas: “Non è un caso che centrocampisti come De Rossi siano bravi allenatori” - Fabregas: “Non è un caso che centrocampisti come De Rossi siano bravi allenatori” - De Rossi e Fabregas sono stati avversari da calciatori in diverse occasioni. Nei club quando lo spagnolo indossava la maglia dell’Arsenal e del barcellona, in nazionale in diversi confronti tra Italia ...

Inter, per l’attacco c’è un’idea dal Barcellona: i dettagli - Inter, per l’attacco c’è un’idea dal barcellona: i dettagli - Visualizzazioni: 1 I nerazzurri si preparano a rivoluzionare l’attacco nel calciomercato. Lo slot lasciato libero da Sanchez andrà riempito e l’Inter pensa al colpo dal barcellona Inter, idea prestito ...