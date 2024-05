Selvaggia Lucarelli | e se il libro sui Ferragnez l’avesse scritto un uomo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo dico senza giri di parole: se Il Vaso di Pandoro, il-inchiesta su Chiara Ferragni e Fedez,un, sarebbe stato considerato semplicemente un giornalista che fa il proprio lavoro. Siccome l’hauna donna, e questa donna è, automaticamente è un’invidiosa, frustrata, incattivita, ossessionata. Ora, al netto di quello che sappiamo (immagino) tutti, ovvero che per zittire una donna ci siano argomenti che mai vengono usati per gli uomini (la mancanza di sesso che incattivisce, l’invidia che acceca, il ciclo che rende una donna intrattabile), c’è da dire cheè una giornalista divisiva e non gregaria. Queste caratteristiche, è evidente, appaiono disturbanti a chi vuole ...