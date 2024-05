Confagricoltura Salerno - presa l’impronta digitale del limone costa d’Amalfi Igp

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, per iniziativa di, sono stati presentati gli esiti della ricerca svolta dal prof. Luigi Lucini dell’Università Cattolica di Milano (sede di Piacenza) sulsfusato di Amalfi. Individuati i marcatori che determinano una vera e propria impronta, che identifica ilIgp differenziandolo da tutti gli altri limoni affini ma al di fuori dall’areale di produzione. In pratica sono stati identificati i composti chimici che caratterizzano l’autenticità del prodotto e che potrebbero essere utilizzati per la tutela di autenticità e integrità delle produzioni. All’incontro erano presenti produttori e, in videoconferenza, il professor ...