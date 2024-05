Serie A - gli arbitri della 37ª giornata | Fiorentina-Napoli a Marchetti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si avvicina la 37ªdel campionato diA, il penultimo attostagione. Sarà l’arbitro Matteodi Ostia a dirigere la sfida tra, anticipo in programma venerdì sera al Franchi, mentre per le due le gare di sabato sono stati designati Rapuano di Rimini alle 18 per Lecce-Atalanta e Feliciani di Teramo alle 20.45 per Torino-Milan. Domenica unachiave sul fronte retrocessione: alle 12.30 Sassuolo-Cagliari è stata affidata a Doveri di Roma, mentre la gara delle 15 Udinese-Empoli sarà diretta da Orsato di Schio. Fabbri di Ravenna dirigerà domenica alle 15 Monza-Frosinone, mentre la gara delle 18 tra Inter e Lazio sarà arbitrata da Sacchi di Macerata e Roma-Genoa delle 20,45 è stata affidata a Manganiello di ...