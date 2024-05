Fedez non sarà ospite in nuovo programma Cattelan in Rai - ecco perché

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) –nondeldi Alessandroprevisto per la prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper non parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale', fissata per lunedì 20 maggio. La notizia era stata anticipata ieri da davidemaggio.it secondo cui, inizialmente, il rapper doveva

Venerdì 10 maggio, in seconda serata, su LA5, nuovo appuntamento con «The ROYAL SAGA ». Le anticipazioni Venerdì 10 maggio, in seconda serata, su LA5, nuovo appuntamento con «The ROYAL SAGA ». Gli speciali, a cura della testata TGCOM24, sono ...

Lo avevamo già scritto: nessuna (più) a Hollywood è come lei. Susan Sarandon non ha eredi. E lo ha dimostrato, una volta di più, alla master class che ha tenuto durante il Riviera International Film Festival 2024 , dov’è ospite e giurata dei Film in ...

Su Fedez nuovo stop della Rai, annullata la partecipazione allo show di Cattelan perché indagato - Non ci sarà Fedez nella prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai2. Il rapper doveva essere l'ospite principale della prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", prevista per lunedì ...

Festa Patronale 2024, Michele Zarrillo in concerto a Canosa di Puglia " Venerdì 2 agosto - ...la programmazione per la prossima Festa Patronale 2024 che a Canosa di Puglia vedrà come ospite, ... quest'ultimi in grado di conquistare tutto e tutti in occasione dell'ultimo rassegna sanremese, sarà ...