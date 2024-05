Fedez - salta l’ospitata in Rai per la presunta rissa con Iovino

(Di giovedì 16 maggio 2024)non sarà presente nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, che andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo lunedì 20 maggio. Inizialmente previsto come ospite principale della serata, la sua partecipazione è stata annullata. Questo, sembra, a causa degli eventi degli ultimi giorni, che hanno visto circolare L'articolo

Il momento delicato per Fedez continua. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, attualmente il rapper è finito inevitabilmente nell' occhio del ciclone per il caso Iovino, per il quale risulta essere la sola persona indagata. A pochi giorni dall' ...

Fedez, dopo l'indagine salta l'ospitata da Cattelan - fedez, dopo l'indagine salta l'ospitata da Cattelan - fedez non sarà presente alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan che andrà in onda su Rai2 da lunedì 20 maggio in prima serata. La notizia, anticipa ...

Fedez sotto indagine e salta l’ospitata in Rai da Cattelan - fedez sotto indagine e salta l’ospitata in Rai da Cattelan - Alessandro Cattelan che partirà su Rai 2 il prossimo 20 maggio, avrebbe dovuto brillare con la presenza di fedez ...

Fedez non sarà ospite da Cattelan: la Rai blocca tutto - fedez non sarà ospite da Cattelan: la Rai blocca tutto - Infatti, Federico Lucia era previsto come ospite nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, ma è saltato tutto dopo la decisione presa dalla Rai. Ma vediamo nel ...