Giro d’Italia 2024 | Fabio Jakobsen si ritira

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lascia ilprima della 12esima tappa, la Martinsicuro-Fano, l’olandese, coinvolto ieri in una brutta caduta poco prima della volata vinta da Jonathan Milan. “È un peccato dovermire, perché stavo iniziando a sentirmi meglio – si è rammaricato il 27enne velocista, che non ha comunque riportato gravi ferite o fratture -, ma sono dolorante e non ho dormito molto durante la notte. Ora mi riposerò e penserò a riprendermi in vista dei prossimi impegni“. Non è stato unfortunato per il corridore della DSM-Firmenich PostNL, che non è mai riuscito a trovare la condizione giusta per poter dire la sua in volata. Per la squadra olandese ora dovrebbe giocarsi le proprie carte in volata l’altro velocista, il danese Tobias Lund Andresen, anche lui caduto ieri ...