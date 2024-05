Inchiesta Liguria - difesa Toti | Interrogatorio tra due settimane

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 16 maggio 2024) Essere interrogato il prima possibile: è questa la priorità del presidente dellaGiovanni, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione. Per la Procura di Genova avrebbe accettato e ricevuto dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli poco più di 74mila euro come finanziamenti al suo Comitato in cambio di pratiche a favore degli interessi del Gruppo che opera nel settore della logistica portuale. Il governatore, che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, è in attesa di essere convocato dai pm genovesi per chiarire e per replicare anche allo stesso Spinelli. Ma l'incontro, a quanto emerge, non verrà fissato prima di un paio di. Lo ha spiegato Stefano Savi, difensore di, al termine di un colloquio con ...